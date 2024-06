Adrie van der Poel kijkt er heel anders tegenaan dan Mathieu en bewijst dat hij voor zijn zoon niet veel moet onderdoen

Dat Mathieu van der Poel zo'n kampioen geworden is, is mede aan de genen te danken. Want Adrie was tijdens zijn eigen actieve carrière ook een begenadigd wielrenner en is het nog niet verleerd.

Dat blijkt uit het Strava-account van Van der Poel senior. Opvallend, want zijn zoon Mathieu zet al een hele tijd niets meer op Strava, om de tegenstand niet slimmer te maken dan ze is. Adrie van der Poel moet uiteraard niet meer zo met dat competitieve aspect bezig zijn. Hij ziet er dus geen graten in om de sportapp te gebruiken. Zo komen we te weten dat Adrie van der Poel zondag de toerversie van de klassieker Milaan-Sanremo heeft gereden. Milaan-Sanremo staat bekend als de langste klassieker uit het wielrennen en de toertocht volgt het parcours van de profs ook in de mate van het mogelijke. We zien wel dat Adrie vertrokken is in de buurt van Monaco. Groot respect voor Adrie van der Poel Op zijn 64ste is hij er in geslaagd om de volledige toertocht van Milaan-Sanremo af te werken, goed voor een totale afstand op de fiets van 312,2 kilometer. Dat verdient het allergrootste respect. Weinig personen van die leeftijd zouden het zien zitten om al die kilometers na mekaar af te malen, maar Adrie blijft een sportman pur sang. Overigens heeft Adrie van der Poel tijdens deze fietstocht ook 1888 hoogtemeters afgelegd. Het spreekt voor zich dat het een hele lange dag op de fiets was. Liefst 8 uur, 43 minuten en 26 seconden heeft deze onderneming in beslag genomen. Aan het eind wachtte dan wel de enorme voldoening die hij gevoeld moet hebben. Vader van Mathieu van der Poel kan het nog Dat blijkt ook uit het commentaar van de vader van Mathieu en David op Strava. "We hebben het gedaan", klinkt het.