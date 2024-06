Ongeziene aanpak van Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel spreekt tot de verbeelding: "Dit is de beste keuze"

Het is eigenlijk een ongeziene aanpak die Alpecin-Deceuninck voor kopman Mathieu van der Poel dit jaar heeft uitgestippeld. Van der Poel is bezig aan een fenomenaal seizoen, maar tegelijkertijd zien we hem weinig.

Er zit uiteraard wel een deelname aan de Tour de France aan te komen. Het is haast ongezien dat één van de beste wielrenners ter wereld daar eind juni aan de start zal staan met amper zeven koersdagen in de benen, zonder dat daar één of andere blessure aan de basis van ligt. Dan is dat toch een zeer opmerkelijke aanpak.

Dat heeft Wielerflits ook voorgelegd aan sportief manager Christoph Roodhooft en zijn antwoord is helder. "Het is een zeer bijzonder jaar voor hem. De voorjaarsklassiekers waren voor Mathieu al blok twee van het voorjaar, na het WK veldrijden. Hij heeft dat WK al zes keer gewonnen en zal daar nog een paar jaar ambitie voor hebben."

Ploeg rekent op frisse Van der Poel op WK

Dat is dan goed nieuws voor de veldritfans. "Dat wordt af en toe over het hoofd gezien." Dan terug over naar de weg. "Nu volgen nog de Tour, de Olympische Spelen en het WK. Dat WK valt laat op het jaar, het parcours is wel lastig, maar aan het einde van het seizoen is het vaak de meest frisse of gemotiveerde die nog iets kan uitrichten."

Als titelverdediger is er bovendien aan motivatie helemaal geen gebrek. Het vizier staat dus op een tweede eventuele wereldtitel op rij. "Dit is de beste keuze om onze doelen te behalen", maakt Roodhooft zich sterk.