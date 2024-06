Niet Evenepoel, Van Aert of Merlier: Verrassende Belg op plek vier in stand meeste UCI-punten

De Belgische renners doen het goed in 2024. En dus verzamelen ze ook heel wat UCI-punten.

Slechts drie renners doen beter dan hem. Maxim Van Gils is het Belgische kanon als het om UCI-punten gaat. Onze landgenoot van Lotto Dstny is duidelijk goed bezig.

Gelukkig voor Lotto Dstny heeft hij zijn contract begin dit jaar al verlengd. “Ik heb het al tegen Stéphane (Heulot, CEO, red.) gezegd: 'Jij hebt wel een heel goede deal gesloten.'”, lacht onze landgenoot in Het Nieuwsblad.

Hij beseft dan ook dat hij misschien wel wat te vroeg heeft bijgetekend. “Anderzijds: ik weet zeker dat ik nergens anders zo goed zou functioneren dan hier bij Lotto Dstny. Hier kan ik volledig de Maxim zijn die ik wil zijn.”

Want Van Gils moet ook toegeven dat hij getwijfeld heeft om te tekenen. “In de winter had ik een dag of twee uitgetrokken om alle ploegen op te lijsten die interesse hadden. Maar de kans is groot dat ik daar in het voorjaar in rittenwedstrijden in een knechtenrol zou belanden.”

Bij Lotto Dstny is dat niet het geval. “Terwijl ik hier alle vrijheid krijg om via die rondes te pieken naar eendagswedstrijden. Plus: geld is belangrijk, maar het is ook niet alles.”

Hij maakt zich alvast geen zorgen over het feit dat Dstny mogelijk niet aan boord blijft als sponsor, waardoor de ploeg in de problemen kan komen op financieel vlak.

“Toen ik vroeger klein was en naar school ging, vroeg ik mezelf nooit af waarom er boterhammen in mijn brooddoos zaten. Ik vond dat evident. Stelde mij daar geen vragen bij. Hetzelfde heb ik nu bij Lotto. Ik ga ervan uit dat er volgend jaar nog altijd boterhammen in mijn brooddoos zitten. De ploeg is groot genoeg. Dat gaat wel in orde komen.”