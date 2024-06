De Cauwer gaat nog eens los over demonstratie: "Wout van Aert op bijna drie minuten, dat blijft één van dé prestaties"

José De Cauwer geniet van alles wat de koers te bieden heeft. Zeker van die demonstraties die vriend en vijand verbazen.

Tijdens de VRT-uitzending van het BK tijdrijden haalde De Cauwer er zo eentje voor de geest. Het is misschien door de bekendmaking van de Tour-deelname van Jonas Vingegaard dat die herinnering weer de kop op stak. Want uit de voorbije edities weten we dat Vingegaard in de Tour tot grootse dingen in staat is.

"We hebben vorig jaar gezien dat Vingegaard daar een tijdrit heeft neergezet die niemand had zien aankomen. Ook de performance manager Mathieu Heijboer niet. Die was ook een beetje verrast en dacht dat de powermeeting niet klopte. Vingegaard snapte de zaak ook niet", heeft De Cauwer het over de tijdrit naar Combloux.

In die zestiende etappe leek eerst Pogacar een goede zaak te doen, maar zijn rivaal Vingegaard legde er nog een ferme laag bovenop. De Cauwer probeert zich in te leven in de gedachten van de Deen. "Hij dacht: ik zal maar vol gaan want ik rijd vermogens die niet mogelijk zijn. Maar het was wel mogelijk." Tourzege nummer 2 lonkte.

"Hij reed anderhalve minuut weg van Tadej Pogacar en had bijna drie minuten voor op Wout van Aert. Dat blijft voor mij één van dé grootste prestaties die vorig jaar geleverd is."