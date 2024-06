De Cauwer niet blind voor problematiek door Mathieu van der Poel: "Als je advocaat van de duivel speelt, is dat moeilijk"

José De Cauwer kruipt nog eens in de rol van potentieel bondscoach. Dat Mathieu van der Poel een belangrijke tegenstander is van de Belgen op de Olympische Spelen, kan zijn impact hebben op de selecties voor verschillende kampioenschappen.

Tijdens de VRT-uitzending van het BK tijdrijden was er veel tijd om verschillende thema's te bespreken. Ook de selectie voor de Olympische Spelen kwam aan bod. Evenepoel en Van Aert zijn zekerheden, Stuyven en Benoot liggen in pole positie voor de resterende tickets. Dat zou betekenen dat het geen Spelen worden voor Philipsen.

"Ik denk niet dat Philipsen gaat, op basis van wat ik tussen de lijnen heb gelezen", zo verwoordt José De Cauwer het. Daarmee wijst hij op een gevoeligheid. "Ik ging er van uit dat Jasper Philipsen zou meegaan, maar er is de problematiek door de aanwezigheid van Mathieu van der Poel, gelet op de belangen van de merkenploegen."

Philipsen wellicht naar het EK

Is dat dan iets waar echt zo zwaar rekening wordt meegehouden? "Als je advocaat van de duivel speelt, is dat een moeilijke." Wel streng om Philipsen hiervoor thuis te laten. "Daar is een oplossing voor gevonden, denk ik." De Cauwer doelt dan op een eventueel kopmanschap voor de man van Alpecin-Deceuninck op het EK.

Zowel Philipsen als Merlier dan meenemen naar het EK? "Ja, natuurlijk. Je kan niet de ene thuislaten voor de andere. Laat ons zeggen dat Philipsen en Merlier uit mekaar liggen qua sprinterstype." Daarnaast is er ook nog Arnaud De Lie, die ook een kopman zou kunnen zijn. Zijn dat dan niet te veel hanen op een erf?

De Cauwer over moeilijke beslissing

"Je moet het bekijken alsof het over je eigen zoon gaat. De ene laten werken voor de andere, dat is makkelijk gezegd. Maar als ze over je eigen zoon zeggen dat hij voor iemand anders moet werken.... Ook bij de jeugd spelen zo'n dingen, dat is een heel moeilijke beslissing die je dan moet nemen."