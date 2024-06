Jasper Philipsen onthult dé grote reden waarom hij langer blijft bij Alpecin-Deceuninck

Jasper Philipsen heeft zijn contract bij Alpecin-Deceuninck tot eind 2028 verlengd. De sprinter voelt zich goed bij de ploeg en blijft dus nog enkele jaren.

In 2021 maakte Jasper Philipsen de overstap van UAE Team Emirates naar Alpecin-Deceuninck. De ploeg van zijn goede vriend Tadej Pogacar wil hem graag terughalen, maar Philipsen blijft dus bij het Belgische team.

Bij Alpecin-Deceuninck groeide Philipsen de voorbije jaren uit tot een van de beste renners ter wereld. Hij won al zes etappes in de Tour, Milaan-Sanremo en Philipsen werd de voorbije twee jaar tweede in Parijs-Roubaix.

Philipsen over nieuw contract bij Alpecin-Deceuninck

Hij tekende nu bij tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck, wat in het wielrennen toch lang is. "Vier jaar is lang, maar het is ook leuk om lang sportief samen te kunnen werken en hopelijk mooie successen te realiseren", zegt Philipsen bij HLN.

Philipsen moest even nadenken over zijn verlengd verblijf, maar voelt zich thuis bij de ploeg van de broers Roodhooft. Philipsen wil de komende jaren nog meer successen boeken in het shirt van Alpecin-Deceuninck.

Dat mag hij doen aan de zijde van Mathieu van der Poel, die ook zijn contract verlengde tot eind 2028. "Het is leuk dat Mathieu zich ook zo lang bindt aan de ploeg en dankzij enkele loyale partners is het ook mogelijk om dat samen te doen."