Ontdek waarom Mathieu van der Poel haast onverslaanbaar lijkt in Parijs-Roubaix

Hij is vooraf ziek geweest en gevallen. Desondanks is Mathieu van der Poel de favoriet van velen om nog een keer Parijs-Roubaix te winnen.

Om die mening te vormen, hebben ze wellicht naar het (recente) verleden gekeken. In Parijs-Roubaix zijn we de afgelopen jaren getrakteerd op de beste versie van Mathieu van der Poel. Zo was hij vorig jaar op weg naar Roubaix nog een stuk beter dan in de Ronde van Vlaanderen, waar hij ook al oppermachtig naar de zege soleerde.

Pas drie minuten nadat hij de handen in de lucht stak, arriveerden ook de eerstvolgende renners op de piste in Roubaix. Het is geen toeval dat de Helleklassieker het beste in hem naar boven haalt. Dit is een koers die het hele jaar door in zijn gedachten speelt. "Parijs-Roubaix is één van die speciale koersen waar ik heel de winter hard voor werk op training."

Van der Poel koerst op instinct

Een grote motivatie is een eerste voorwaarde om er goed te scoren, maar die is bij velen aanwezig. Er is één zaak die ervoor zorgt dat we in Frankrijk vaak de échte Van der Poel aan het werk zien: zijn manier van koersen past enorm goed bij de wedstrijd. "Ik probeer altijd te koersen op instinct en dat is in het bijzonder het geval in Parijs-Roubaix, waar van alles kan gebeuren."

Laten we er dus maar van uitgaan dat Van der Poel opnieuw op zijn best zal zijn. Dat zal ook nodig zijn aangezien ook de naam van Tadej Pogacar op de deelnemerslijst prijkt. "Het is goed dat Pogacar hier is", vindt Van der Poel, die beseft dat hij de Sloveen opnieuw zal moeten bekampen. "Hij zal zeker meestrijden voor de prijzen."

Van der Poel blijft beste troef Alpecin-Deceuninck

Bij Alpecin-Deceuninck zouden ze het Jasper Philipsen ook wel eens gunnen om te winnen, na zijn twee opeenvolgende tweede plaatsen. Van der Poel blijft echter de kopman bij uitstek en daar heeft de Vlam van Ham geen probleem mee. "We moeten onze kaarten uitspelen en Mathieu is zeker onze beste troef", aldus Philipsen.