🎥 Jong en bijna volledig Belgisch: Lotto Dstny stuurt sterke ploeg naar de Tour de France

Zaterdag gaat in Firenze de Tour de France van start. Lotto Dstny heeft als eerste Belgische ploeg zijn selectie bekend gemaakt.

Kersvers Belgisch kampioen Arnaud De Lie wordt het speerpunt voor Lotto Dstny in de Tour. Hij debuteert in de Tour en wil schitteren in zijn tricolore. Hij mikt meteen op een ritzege in La Grande Boucle.

De Lie wordt vooraf geen druk opgelegd. "Hij gaat naar de Tour om te leren en ervaring op te doen. Er zijn zeker ritten en sprints waar hij zijn kans kan gaan, maar het is zonder verplichtingen", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.

In de ritten waarin het steviger bergop gaat, rekent Lotto Dstny op Maxim Van Gils. Hij won al drie keer dit jaar, maar haakte zondag nog ziek af voor het BK. Vorig jaar werd Van Gils tweede op de Grand Colombier, enkel Kwiatkowski was sterker.

Vijf debutanten bij Lotto Dstny in de Tour

De ploeg van Lotto Dstny wordt behoorlijk onervaren, want net als voor De Lie wordt het voor de Australiër Jarrad Drizners, Harm Vanhoucke, Sébastien Grignard en Cedric Beullens hun eerste deelname aan de Tour.

Victor Campenaerts en Brent Van Moer hebben al wat meer ervaring. "Campenaerts brengt ervaring en rust in de jonge groep. En hij was vorig jaar de meest strijdvaardige renner. Van Moer mag zijn eigen kans gaan. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij daartoe in staat is."