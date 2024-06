Ex-vrouw Bradley Wiggins trekt aan de alarmbel: "Het is gewoon verschrikkelijk tragisch"

Het gaat van kwaad naar erger met Bradley Wiggins (44). De voormalige Tourwinnaar werd onlangs failliet verklaard en is alles kwijt.

Bradley Wiggins werd onlangs failliet verklaard door de districtsrechtbank van Lancaster. Hij kon de schulden van meer dan één miljoen euro niet meer terugbetalen. Er werd beslag gelegd op de bezittingen van de Brit.

"Het is een historische kwestie waarbij de professionele nalatigheid van anderen voor een hoop miserie zorgt die dan mijn naam draagt. Het komt wel meer voor bij sporters, in die zin zullen er van mijn kant uit links en rechts ook nog wat gerechtelijke claims komen", zei Wiggins erover.

Ex-vrouw steun Wiggins nog altijd

De advocaat van Wiggins trok onlangs al aan de alarmbel, dat doet nu ook zijn ex-vrouw Catherine. Zij is één van de 21 schuldeisers, maar moet wellicht ook haar huis verkopen. Het koppel scheidde in 2020 en heeft twee kinderen, Ben (19) en Isabella (17).

"Het is gewoon verschrikkelijk tragisch", vertelt Catherine bij The Daily Mail. Ze had Wiggins bij haar thuis ontvangen voor vaderdag en heeft hem toen ook laten overnachten. "Ik hoop dat de mensen eindelijk eens medeleven gaan tonen in plaats van hem te veroordelen."

"Want de situatie is echt erg: dikwijls weet ik niet eens waar hij slaapt", aldus Catherine. Ze steunt haar ex-man wel nog altijd. "Wanneer je iemand zo graag gezien hebt, verdwijnt de liefde nooit helemaal."