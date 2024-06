De schokkende waarheid achter faillissement van Bradley Wiggins: "Het is heel triest"

Ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins (44) werd recent failliet verklaard na jaren van financiële problemen. Zijn advocaat doet een boekje open over hoe het nu met de Brit gaat.

Al enkele jaren sleepte Bradley Wiggins een schuld van meer dan één miljoen euro met zich mee van zijn bedrijf Wiggins Rights Limited. "Het is een historische kwestie waarbij de professionele nalatigheid van anderen voor een hoop miserie zorgt die dan mijn naam draagt."

Een week geleden werd Wiggins dan door districtsrechtbank van Lancaster officieel failliet verklaard. Zijn bezittingen werden in beslagen genomen en die zullen verkocht worden om de schuldeisers te betalen.

Wiggins is alles kwijt

Zijn ex-vrouw is één van de 21 schuldeisers. Het huis van de voormalige Tourwinnaar werd ondertussen verkocht, waardoor Wiggins nu moet rekenen op vrienden en familie om de nacht door te brengen.

"Het is een puinhoop. Hij is alles, maar dan ook echt alles kwijt", zegt zijn advocaat Alan Sellers bij The Daily Mail. "Zijn huis, zijn huis in Mallorca, zijn spaargeld en investeringen... Hij heeft geen stuiver meer."

"Het is heel triest. Ik weet niet waar hij afgelopen nacht heeft geslapen en ik weet niet waar hij vannacht of morgen zal slapen. Hij heeft gewoon geen adres", stelt Sellers nog.