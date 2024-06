Ploegleider klaar en duidelijk over vorm en kansen van Wout van Aert in de Tour

Wout van Aert sprintte op het BK wielrennen naar een vijfde plaats. Bij Visma-Lease a Bike maken ze zich geen zorgen wat de Tour betreft.

Voor het eerst sinds zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen kwam Wout van Aert nog eens aan de start van een koers in België. Een maand na zijn rentree in Noorwegen was het gevoel op de fiets al een stuk beter.

Van Aert heeft nog altijd geen topniveau te pakken, maar toch goed genoeg om in de Tour van nut te zijn voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Ook ploegleider Maarten Wynants gelooft dat het goedkomt in de Tour.

"Hopelijk gaf hem dit alvast een goede conditionele ‘boost’ om zijn niveau verder op te krikken”, aldus Wynants bij HLN. "Maar daar heb ik eigenlijk wel alle vertrouwen in. Wouts vormpeil gaat crescendo, hij zal alleen maar beter worden."

Kansen voor Van Aert in de Tour

Van Aert wil in de Tour niet alleen Vingegaard helpen, maar waar het kan wil hij ook voor eigen succes gaan. Vorig jaar greep hij naast zijn tiende ritzege in de Tour, dit jaar wil Van Aert die mijlpaal wel halen.

"Of de openingsweek van de Tour hem al kansen biedt? Ik doe de Ronde van Frankrijk niet, dus ga ik daar geen uitspraken over doen. Maar voor Wout dienen zich altíjd mogelijkheden aan. En als er gesprint wordt, weet je dat hij meedoet."