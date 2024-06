Een concurrent voor Philipsen? Lotto Dstny spreekt klare taal over groene ambities De Lie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie trekt op een wolk naar de Tour de France. Lotto Dstny beschermt de kersverse Belgische kampioen, maar heeft wel al twee ritten aangestipt.

Het contrast tussen de Arnaud De Lie van nu en die van het voorjaar is bijzonder groot. De Lie verteerde een hoogtestage slecht, viel in Le Samyn en er werd uiteindelijk de ziekte van Lyme vastgesteld.

De Lie trok de stekker uit zijn voorjaar na Gent-Wevelgem en knoopte na een pauze meteen aan met een zege in de Famenne Ardenne Classic en daarna ook in de Tro-Bro Leon en het Circuit de Wallonie.

Nu trekt De Lie met de Belgische driekleur naar zijn eerste Tour de France. "Uiteraard hopen we dat Arnaud een rit wint. Maar we gaan vooraf niet zitten roepen dat Arnauds Tour enkel geslaagd is als hij een etappe wint", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Sporza.

Groene trui voor De Lie?

De Lie heeft wel twee etappes aangekruist. De oplopende aankomst in de 8ste etappe vindt Van de Wouwer op het lijf geschreven van De Lie. Ook de gravelrit de dag nadien vindt Van de Wouwer bij De Lie passen.

En de groene trui? De Lie heeft er op papier het ideale profiel voor. "Dat is geen ambitie. Dan moet je elke dag meedoen aan de tussensprints, dat is niet de bedoeling", stelt Van de Wouwer nog.