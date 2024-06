José De Cauwer fileert Alpecin-Deceuninck: hij zegt wat Van der Poel zeker niet nodig heeft en waarom Philipsen blijft

Van der Poel en Philipsen zijn klaar om weer een straffe tandem bij Alpecin-Deceuninck te vormen. José De Cauwer analyseert de keuzes die deze sterke renners maken.

Dat doet De Cauwer in Sporza Daily. Volgens hem gaat Van der Poel een gelijkaardige rol spelen in de Tour zoals vorig jaar: de man van de lead-out voor Philipsen. "Hij zal wel proberen om zelf een rit te winnen", ziet De Cauwer toch een verschilletje bij Van der Poel. De vraag moet dan ook gesteld worden welke rit dat kan zijn.

"Hij zal misschien proberen in die gravelrit, maar dan kom je bij nog andere renners uit. Ik veronderstel dat het geen Strade Bianche is. Ik denk dat hij niet meteen een etappe gaat aanstippen, maar kijkt wat er gebeurt. Hij is daar relaxed en ontspannen genoeg voor. De ploeg is rustig, hij is ook rustig." Geen zorgen bij Van der Poel.

© photonews

"Om het weken vooraf over die rit of die rit te hebben, dat heeft Van der Poel niet nodig. Die gaat dat roadbook nog niet van voor naar achteren bekeken hebben." Wie dat ongetwijfeld wel reeds zal gedaan hebben, is Jasper Philipsen. De groene trui van 2023 zal ook dit jaar willen scoren in de sprints en in het puntenklassement.

Met een Van der Poel aan zijn zijde maakt hij daar ook een goede kans toe. "Dat is ook de reden waarom Philipsen gebleven is, hé", zegt De Cauwer over het feit dat Van der Poel in die massasprints gerust wil werken voor de Belgische vicekampioen. "Als je zo iemand hebt die zo veel kan weggeven..."