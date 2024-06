Met dank aan Van der Poel, Philipsen, Evenepoel en Belgen Lidl-Trek: wielerfanaat beleeft de dag van zijn leven

Het zijn mannen als Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Remco Evenepoel en nog anderen die echt een bron van inspiratie zijn voor vele wielerfanaten. Dat is nog maar eens gebleken.

Heel wat deelnemers aan de Tour de France zijn vandaag op pad gegaan voor één van hun laatste trainingen vooraleer de koers losbarst. Dat was de ideale gelegenheid voor wielerliefhebbers of wielertoeristen om in de buurt van hun helden te komen. Die kans heeft een zekere Marco Conterio met beide handen gegrepen.

Conterio is geen onbekende in Italië. Hij is een radiopresentator en stelt zijn expertise qua voetbaltransfers ter beschikking van Tuttomercatoweb en de RAI. Daarnaast omschrijft hij zichzelf als een 'wielerverslaafde'. Dat laatste is op een dag als vandaag helemaal tot uiting gekomen. Het werd dus een dag om nooit te vergeten.

Un'emozione indescrivibile.



80 chilometri quasi tutti coi Campioni, più della metà con (a ruota) Mads Pedersen, Jasper Stuyven,Tim Declercq e poi i Fenomeni dell'Alpecin nel finale, Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen. Bonus track, con Remco Evenepoel@LeTour_Italia pic.twitter.com/stovohavxT — Marco Conterio (@marcoconterio) June 27, 2024

"Onbeschrijflijk veel emoties. Bijna 80 kilometers in de wielen gezeten van bijna allemaal kampioenen. Bijna de helft van dat aantal kilometers reed ik in het bijzijn van Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Tim Declercq en daarna in het bijzijn van de fenomenen van Alpecin-Deceuninck, Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen."

Zijn boodschap op X spreekt boekdelen. Conterio staaft zijn ervaring door beelden van zijn fietstocht en selfies met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen te delen. Samen op de foto gaan met Remco Evenepoel was een mooie bonus. De kers op de taart, zeg maar.