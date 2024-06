Nu horen we het man van de man zelf: Mathieu van der Poel geeft sceptici gelijk en onthult doelen voor Tour de France

Zo, nu weten we zeker wat de doelen van Mathieu van der Poel in de Tour de France zullen zijn. Hij heeft immers zelf duidelijkheid verschaft.

Het vermoeden heerst al een tijd dat Mathieu van der Poel er voor hem persoonlijk toch een betere Tour van wil maken dan vorig jaar. Iedereen kon er zo veel over speculeren als hij wou, uiteindelijk is het toch aan Van der Poel zelf om in samenspraak met de ploeg de doelstellingen te bepalen. Dat is ondertussen gebeurd.

Mathieu van der Poel heeft open kaart gespeeld op een persconferentie in Firenze over de Tour. "Ik wil de Tour de France uitrijden en doorgaan tot Nice, ook al volgen de Spelen vrij snel na het einde van de Tour. Ik ga ook mee de sprints aantrekken voor Jasper Philipsen", bevestigt VDP alleszins de verwachte rol als teamgenoot.

Van der Poel wil rit winnen

Wat met de eigen ambities? "Ik wil dit jaar ook hier en daar mijn eigen kans gaan en een etappe winnen", verduidelijkt Van der Poel. Een duidelijk verschil toch met de vorige editie, al ziet de Nederlander dat zelf niet zo. "Eigenlijk is het een gelijkaardig plan als vorig jaar, maar toen werd ik ziek toen mijn kansen zich aandienden."

De man van het klassieke werk heeft alleszins bijzonder goede herinneringen aan de startplaats van de Tour de France. In 2013 won hij in Firenze het WK bij de junioren voor ene Mads Pedersen. "Het was toen een zware wedstrijd, net zoals het dit weekend ook zwaar zal zijn. Het verschil is dat ik nu zelf tien kilo meer weeg."

Overleven voor Van deer Poel op Tour-dag 1

Een ritzege en gele trui op dag 1 zit er dus niet meteen aan te komen. Zo halen mannen als Tom Dumoulin en Michael Boogerd hun gelijk, want die hadden daar al twijfels over geuit. "Ik ga zo lang mogelijk aanklampen en proberen te overleven. In principe zal de openingsetappe iets te zwaar zijn voor mij."