Evenepoel vergelijkt zich met vijfvoudig Tourwinnaar: "Als ik de Tour win, dan op die manier"

Remco Evenepoel is aan zijn eerste Tour de France begonnen. Evenepoel is wel realistich over eindwinst in de Tour en op welke manier dat moet.

Ervaring in de Giro en de Vuelta heeft Remco Evenepoel al, toch wordt de Tour nog iets anders. Het deelnemersveld is met onder meer Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic aan de start bijzonder sterk. Evenepoel heeft al mooie dingen laten zien, vooral in eendagskoersen, maar in de grote rondes is het beperkt tot de Vuelta van 2022. Toen won Evenepoel voor de Spanjaarden Enric Mas en Juan Ayuso. Toch zijn er nog vragen bij de capaciteiten bergop van Evenepoel. Dumoulin zei na de Dauphiné bij AD: "Bergop lossen uit een groep waar nog twaalf renners overblijven, ik heb het Pogacar of Vingegaard nog nooit zien doen." Evenepoel een type Indurain "Er zijn er zeker die sterker zijn in de cols. Voor mij is het in het hooggebergte vooral aanhaken", zegt Evenepoel zelf bij Het Nieuwsblad. Evenepoel vindt dat hij geëvolueerd is naar een type zoals Miguel Indurain. "Waarschijnlijk niet de beste klimmer, maar wel één van de beste rouleurs of tijdrijders van de wereld. Als ik een Tour kan winnen, zal het op die manier Indurain moeten gebeuren", stelt Evenepoel nog.