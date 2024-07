Nare herinneringen: Remco Evenepoel verklaart zijn voorzichtige afdaling van de Galibier

Remco Evenepoel heeft het uitstekend gedaan in de eerste echte bergrit in de Tour. Hij eindigde als tweede en staat nu tweede op 45 seconden van Tadej Pogacar.

Een tevreden Remco Evenepoel in Valloire. Hij won het sprintje van de achtervolgende groep en pakte nog enkele bonificatieseconden. Aan winnaar en gele trui Tadej Pogacar was echter niets te doen.

"De aanval van Tadej op 2.600 meter was heel stevig. Ik probeerde mee te gaan, maar dat ging nog iets te veel boven mijn niveau", zei Evenepoel bij Sporza. Hij kwam wel als derde boven en pakte nog twee bonificatieseconden.

Evenepoel neemt geen risico in afdaling

In de afdaling bouwde Evenepoel wat reserve in en moest hij onder meer Roglic, Rodriguez en Ayuso even laten rijden. "Door het ijswater was een beetje eng. Ik ben een paar keer weggeschoven en dat is niet top voor het vertrouwen."

"Het was snel, technisch en een beetje eng. Het asfalt deed me denken aan het Baskenland, een hobbelig wegdek." Daar heeft Evenepoel geen goede herinneringen aan. "Ik voelde me niet 100 procent op mijn gemak."

Evenepoel kwam wel weer aansluiten en sprintte uiteindelijk naar de tweede plaats. "Ik voel me beter worden. Die eerste stevige dagen doen er goed aan. Nu focus ik al op de tijdrit van vrijdag", zei Evenepoel nog.