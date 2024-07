Zwakke plek van Visma-Leasa a Bike blootgelegd? Vingegaard en Benoot zien het anders

Visma-Lease a Bike lijkt dit jaar bergop de duimen te moeten leggen tegen UAE Team Emirates. Toch panikeren Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot niet.

Op de Galibier was kopman Jonas Vingegaard snel geïsoleerd, terwijl Tadej Pogacar nog Joao Almeida, Juan Ayuso en deels ook Adam Yates bij zich had. Is Visma-Lease a Bike plots een zwakke ploeg bergop?

Matteo Jorgenson kwam binnen als twaalfde op 2'42" van Pogacar, maar van de rest van de ploeg was toen al lang geen sprake meer. De ploeg mist ook Sepp Kuss, die enkele dagen voor de Tour moest afhaken door corona.

Vingegaard en Benoot zien geen probleem

"Ik weet niet of dat veel veranderd zou hebben. Als UAE rijdt, is dat geen probleem. Vandaag zou Sepp geen verschil gemaakt hebben", kaatste Tiesj Benoot de bal terug bij Sporza. "Het was het man tegen man op het einde en Pogacar was de beste."

Vingegaard kon niet ontkennen dat hij geïsoleerd was. "Natuurlijk is het fijn als je daar nog helpers hebt, maar vandaag was het nu eenmaal zoals het gelopen is. Ik weet zeker dat mijn ploegmaats me nog zullen steunen."

De Deen verloor ook 50 seconden op Tadej Pogacar, maar ook dat had Vingegaard verwacht. "We hadden tijdverlies in bijna elke rit verwacht, maar dat is enkel vandaag gebeurd. Daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn."