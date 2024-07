Vertrouwen groeit bij De Cauwer: "Natuurlijk mag Evenepoel dromen van geel na tijdrit" en "Dat heb ik zelden gezien"

Het vertrouwen zal bij Remco Evenepoel groeien, want ook bij José De Cauwer is dat het geval. De ex-bondscoach ziet dat Evenepoel op geel mag mikken na de tijdrit.

José De Cauwer deelt bij Sporza wat hij allemaal onthouden heeft van de eerste bergrit in de Tour. De putsch van UAE bijvoorbeeld. "Dat heb ik nog zelden gezien, hoe een ploeg op die manier tempo maakt." Vanuit Belgisch standpunt was het uiteraard vooral uitkijken naar hoe Remco Evenepoel bergop stand zou houden.

"Je zag hem voortdurend goed meedraaien rond positie 5. Hij was goed en meer moeten we daar nog niet van maken. We verwachten met z'n allen dat hij meegaat als hij goed is. Dat hij dan een beetje in de problemen komt als het superhard gaat, dat moeten we dan ook normaal vinden binnen die norm van goed zijn", legt José uit.

Pogacar misschien de betere daler

In de afdaling na de Galibier pakte Remco Evenepoel het wel héél voorzichtig aan. "Maar ook Pogacar was verrast door dat smeltwater. Hij bouwde misschien iets minder voorzichtigheid in, maar kan ook gewoon een betere daler zijn. Dat vertrouwen bij Evenepoel moet nog meer komen." Dat is dan ook helemaal niet erg.

Evenepoel is in de eerste dagen al dicht bij het geel geweest en staat nu op 45 seconden van Pogacar. Mag Remco dromen van de gele trui na de tijdrit? "Ja, natuurlijk. Er gaat nu in principe 2 dagen niets gebeuren, met heel veel controle van de sprintersploegen." In principe kennen we dus de kloof die Remco moet proberen dichten.

Evenepoel vs Pogi en Vingegaard in tijdrit

"Ik durf niet zeggen dat Evenepoel de tijdrit daarna zomaar zal winnen, maar ook niet of Pogacar of Vingegaard die zal winnen. Het ligt allemaal nog redelijk dicht bij elkaar."