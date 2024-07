Mathieu van der Poel vaak de held in de grootste koersen, maar Adrie beleeft dat apart: "Ik kijk nooit finales live"

Dat Adrie van der Poel de grootste triomfen van zoon Mathieu apart beleeft, is een understatement. Het is ook dubbelzinnig. Adrie houdt zich dan graag even apart en het is ook een aparte manier van beleven.

Adrie van der Poel heeft dat nog eens uitgelegd in De Avondetappe bij NOS. Naast het feit dat hij zelf een oud-renner is die wel weet hoe de sport in mekaar steekt, is hij uiteraard vooral een vader van een huidig wielrenner. Voor de ouders en naasten van de renners is het vaak bang afwachten of hun geliefde wel rechtblijft.

Die ongerustheid is helemaal niet leuk. Ook bij Adrie zit de vrees voor valpartijen er dik in. "Ik kijk heel weinig finales live. Eigenlijk doe ik dat nooit. Ik heb een aantal valpartijen gezien de laatste jaren, die hoef ik niet meer te zien." Terwijl crashes onlosmakelijk verbonden zijn aan de koers, hoezeer er ook op veiligheid wordt gehamerd.

Adrie van der Poel kent nadeel aan de koers

"Dat is het grote nadeel aan het wielrennen. Dan maakt het niet uit of het in een sprint is of op een andere manier", is het voor hem niet zo dat een bepaalde koerssituatie voor nog een toename van angst zorgt. "Ik kijk wel nadien altijd een keer terug naar de koers. Vooral als er niets gebeurd is kun je gemakkelijk terugkijken."

Adrie van der Poel is nog actief binnen de werking van Alpecin-Deceuninck en dat is misschien wel zijn redding. "Tijdens de finales vind ik het fijn dat ik bij de ploeg wat werk kan doen, dan ben je afgeleid en hoef je niet te kijken. Dat vind ik wel prima zo."