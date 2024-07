Johan Bruyneel heeft de data van Evenepoel en Pogacar vergeleken en komt tot héél straffe conclusie

Johan Bruyneel heeft een analyse gedaan van de Strava-ritten van de grote kleppers in de Ronde van Frankrijk. En daarbij is hij tot de conclusie gekomen dat Tadej Pogacar in de vorm van zijn leven moet verkeren.

Tadej Pogacar is momenteel zeker nog niet in het rood aan het rijden. Als de data van Strava kloppen, dan verbruikt hij op dit moment zelfs met moeite energie - ook tijdens etappes die toch vier uur of langer zouden duren.

"Jorgenson doet werk voor Vingegaard en is natuurlijk een zwaardere jongen. Als je kijkt naar zijn Strava, dan verbruikt hij meer dan 3500 calorieën in een etappe zoals donderdag. Dat komt ook door het werk dat hij moet doen."

Tadej Pogacar is héél erg efficiënt

"Maar de kloof met anderen is groot. Kijk bijvoorbeeld naar Remco Evenepoel", aldus Johan Bruyneel bij JB², het Tour de France-onderdeel van WEDU - de podcast van Lance Armstrong. "Een kleinere jongen, die als leider van het team beschermd wordt."

"Ook hij zit nog aan 2800 calorieën. Dan keek ik een keertje naar Pogacar. Die zit aan 1630 calorieën in zo'n etappe. Zo goed is de Sloveen op dit moment. Zo efficiënt is hij, dat hij in het peloton geen energie verbruikt."

Benieuwd wat de cijfers gaan zijn tijdens de tijdrit van vrijdag, als iedereen echt wel een dik halfuur tot het gaatje zal moeten gaan. We volgen het de komende tijd zeker met u op de voet op, want het zou wel eens interessant kunnen worden.