UAE nu al aan het feest en komt met pittige verrassing richting weekend: "Bekroning voor het vele werk"

In de Ronde van Frankrijk was het de vraag wat Tadej Pogacar zou gaan doen, net als zijn ploegmaats in de top-10 van het klassement. Ondertussen kwam er vanuit Oostenrijk wél al goed nieuws voor het team.

Diego Ulissi heeft de derde rit in de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Met Felix Großschartner stond er nog een ploegmaat van UAE Team Emirates mee op het podium na een pittige rit in Oostenrijk met aankomst bergop.

De derde etappe was er eentje van een dikke 150 kilometer van Schladming naar St. Johann Alpendorf. Daar eindigde de etappe op een steile slotklim, waar we naartoe gingen met een omvangrijke groep om te sprinten.

De Italiaan Diego Ulissi was in de sprint bergop veruit de beste. Hij zette de rest van de groep zelfs meteen op drie seconden. Xandro Meurisse was beste Belg op de dertiende plaats op elf seconden. Ulissi deed zo een prima zaak.

Alles op Großschartner voor eindklassement

In de stand springt hij door de bonificatieseconden zelfs naar de leidersplaats. "Het is een beloning voor onze vele, harde werk", aldus de Italiaan in een reactie bij Sporza. "Het is mooi dat ik nu ook even leider ben."

Toch lijkt de opdracht in het zware slotweekend iets anders: "Großschartner is onze kopman voor deze ronde van zijn land. We zullen zien hoe het verder zal lopen. Ik ben al blij met deze ritzege. Nu gaan we onze Oostenrijker uitspelen",