Wout van Aert uit zijn frustaties in de Tour de France: "Niemand wordt er blij van"

Daags na de eerste rustdag wilde opnieuw niemand in de vlucht van de dag zitten. Tot frustratie van Wout van Aert ook.

Telkens als er een massasprint op het programma staat in de Tour, lijkt niemand nog zin te hebben om in de vlucht van de dag te zitten. Dinsdag reden Belgen Goossens, Vanhoucke en Van Gils nog even voorop voor de grap.

Voor Wout van Aert mag het toch even anders zijn. "Het is trouwens jammer dat zo'n rit er nog tussen zit, want daar wordt niemand blij van, denk ik", zei Van Aert bij In de Leiderstrui. Volgens Van Aert moeten renners er ook in geloven.

Van Aert wil in de vlucht

"Er gebeuren gekke dingen met jongens die aanvallen en zich dan weer laten uitzakken. Terwijl het toch een grote wedstrijd is, ik zou heel graag de vrijheid hebben om iets te proberen", stelde Van Aert nog.

Van Aert zou het zelf wel willen proberen, maar hij focust zich op zijn sprint. "Mij laten ze natuurlijk niet gaan, maar er zijn toch wel genoeg ploegen die wat anders kunnen doen? Buiten de ploegen van de spurters en de klassementsrenners."

Wellicht waren de renners ook op hun hoede voor de etappe van woensdag, waar er maar liefst 4350 hoogtemeters op het programma staan. En die etappe begon ook bijzonder snel, met een gemiddelde boven de 47 kilometer per uur in de eerste 80 kilometer.