Merijn Zeeman maakt Tour-organisatie met de grond gelijk na valpartij van Primoz Roglic

Primoz Roglic kon donderdag niet ontsnappen aan een valpartij in de slot van de 12de etappe. Merijn Zeeman wijst vooral naar de organisatie van de Tour als schuldige.

Op zo'n twaalf kilometer van de streep ging het mis in het peloton. Lutsenko miskeek zich op een verhoogde middenberm en kon een valpartij niet meer vermijden. Roglic zat enkele plaatsen achter hem en ging ook tegen de grond.

De Sloveen verloor meer dan twee minuten en zag zijn podiumkansen in rook opgaan. Hij volgt nu al op meer dan drie minuten van nummer drie Jonas Vingegaard, zijn ex-ploegmaat bij Visma-Lease a Bike.

Zeeman steunt Roglic na valpartij

Bij de Nederlandse ploeg zijn ze dan ook kritisch voor Tourorganisator ASO. "Zo’n val zou niet mogen gebeuren. Er waren stoepjes op de weg en die waren onmogelijk om te zien", zegt Merijn Zeeman bij Nu.nl.

"Bij de eerste obstakels was er nog een markering, maar bij de andere niet. Als je dan dicht op elkaar rijdt, kun je dat niet zien. Dat kun je de renners niet kwalijk nemen", zegt de Nederlander nog. "Dit is honderd procent de fout van de organisatie."

"Je kunt niet met een Tour de France-peloton door zo’n passage gaan. Dat is heel onverantwoordelijk en zou niet mogen gebeuren. We voelen ons slecht voor Primoz. We hopen dat hij nog steeds mee kan doen, maar we weten allemaal dat een val niet helpt."