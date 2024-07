Pedersen krijgt nu toch slecht nieuws na zware val, Philipsen stevig met de vinger gewezen

Mads Pedersen heeft dan toch een breukje opgelopen bij zijn zware valpartij in de vijfde etappe van de Tour. Onder meer Jasper Philipsen wordt met de vinger gewezen.

In de vijfde etappe van de Tour ging Mads Pedersen zwaar tegen de grond in de massasprint. De Deen kon nog verder, maar moest een paar dagen later toch opgeven met een pijnlijke schouder. Nu is ook duidelijk waarom.

"Mads heeft voor het eerst weer op de weg gefietst. Het gaat wat beter, maar er is wel een breukje in zijn schouderblad geconstateerd", onthulde zijn ploegleider Steven de Jongh bij De Avondetappe.

"Zijn val was een grote teleurstelling. We hadden rit acht en negen echt aangekruist. In de achtste etappe lag er echt een ideale aankomst voor Mads. Als je dan die ochtend niet meer kunt opstappen, is dat heel zuur."

Philipsen en Cavendish met de vinger gewezen

De Jongh begrijpt nog altijd niet dat er niemand gedeclasseerd werd in de vijfde etappe. Toen maakten Cavendish en Philipsen een beweging van rechts naar links, waardoor Pedersen enkele plaatsen verder viel.

"Cavendish en Philipsen hadden zogezegd niks fout gedaan. Het kon echt niet wat ze deden, je weet dat als twee sprinters zo naar links gaan, dat het peloton volgt. Voor de renners erachter houdt de weg dan op."