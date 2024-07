Van Aert heeft goed nieuws voor de Spelen, maar ontkent Van der Poel-plan met klem

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert kwam al dicht bij een zege in de Tour, maar kon nog niet winnen. Toch voelt Van Aert zich steeds beter worden in de Tour. Een goed teken voor de Olympische Spelen

Met veel vraagtekens stond Wout van Aert aan de start van de Tour. Hij leek die meteen uit te wissen door in de eerste rit derde te worden, maar daarna kende Van Aert toch een terugval. Die lijkt nu achter de rug.

"In de tweede week voelde ik me veel beter dan in de eerste week", zei Van Aert op zijn persconferentie op de tweede rustdag. Goed nieuws voor de Olympische Spelen, die meteen na de Tour volgen.

Tour geen voorbereiding op Spelen voor Van Aert

Van Aert neemt op 27 juli deel aan de tijdrit, een week later staat de wegrit op het programma. "Natuurlijk ben ik bezig met de Spelen. Het zit al een heel jaar in mijn achterhoofd", zegt Van Aert duidelijk.

Toch rijdt hij in de Tour niet in functie van de Spelen, zoals Mathieu van der Poel dat deze week wellicht wel zal doen. "Ik start elke rit met een doel. Afgelopen weekend was dat Vingegaard zo goed mogelijk helpen."

De tijdrit op de Spelen staat amper zes dagen na het einde van de Tour op het programma. "Ik heb vertrouwen dat mijn conditie zal verbeteren als ik de nodige rust kan pakken na de Tour", besloot Van Aert nog.