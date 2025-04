Met schrik of ambitie? Thibau Nys onthult hoe hij wil koersen tegen Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys maakt straks zijn rentree in het peloton na een afwezigheid van meer dan een half jaar. Binnenkort gaat hij in de Waalse klassiekers ook de strijd aan met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

In de GP Miguel Indurain begint Thibau Nys zaterdag aan zijn seizoen op de weg, vanaf maandag rijdt hij ook de Ronde van het Baskenland. Voor Nys zijn laatste voorbereiding voor hij zijn debuut maakt in de heuvelklassiekers.

De Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april) staan allemaal op zijn programma. Nys zal het daarin onder meer opnemen tegen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

Nys over koersen tegen Pogacar en Evenepoel

"Ik kijk ernaar uit, maar blijf realistisch. Als ik zie wat vooral ‘Pogi’ soms allemaal uitspookt, doet me dat achterovervallen in mijn stoel", zegt Nys bij HLN. Waar hij wil aanvallen op de Muur van Hoei, daar is Nys niet mee bezig.

"Eerder met hoe ik zo lang mogelijk kan overleven en de schade kan beperken. (lacht) Ik vind het wel ‘graaf’ om tegen Tadej en Remco te kunnen koersen. Tegen Pogacar zal dat de allereerste keer zijn", stelt Nys.

Voor Nys wordt het een eerste test in de klassiekers, als die hem goed bevalt wil hij ook zich ook aan andere klassiekers wagen in het voorjaar zoals de Strade Bianche, Milaan-Sanremo of zelfs de Vlaamse klassiekers. Maar eerst zaterdag al eens knallen.