Vermeersch wil meer respect van Vlaamse publiek voor Van der Poel: "Ik schaamde me diep"

In de E3 Saxo Classic was het alweer prijs, een toeschouwer spuwde richting Mathieu van der Poel. Ploegmaat Gianni Vermeersch hoopt op iets meer respect tijdens de Ronde van Vlaanderen.

In het veldrijden is Mathieu van der Poel soms het doelwit van bier- en urinegooiers, maar ook van boegeroep. Ook in het voorjaar op de weg was het vorig jaar prijs in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Ploegmaat Gianni Vermeersch herinnert zich ook nog de start van de Ronde van Vlaanderen enkele jaren geleden in Brugge. Toen de ploeg naar het startpodium reed, klonk er veel boegeroep. Door Nederlander Mathieu van der Poel.

Vermeersch hoopt op meer respect voor Van der Poel

"Ik schaamde me voor mijn eigen streek waar ik was opgegroeid terwijl ik juist trots had willen zijn dat de Ronde terug was in Brugge. Mathieu zei toen het jammer te vinden dat het publiek zo reageerde", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad.

Vermeersch trok het zich zelfs persoonlijk aan, hij kon niet geloven dat het gebeurde. De start van de Ronde van Vlaanderen is zondag opnieuw in Brugge, Vermeersch hoopt nu wel op een warm onthaal.

"Ik hoop dat de mensen zich gedragen. Het beste zou zijn die mensen persoonlijk aan te spreken op hun gedrag, maar het is vaak kuddegedrag. Wat Mathieu inmiddels heeft verwezenlijkt, is nog indrukwekkender dan toen. Ik hoop dat het publiek dat inziet en nu wel z’n verstand gaat gebruiken."