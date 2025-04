Geeft Lotte Kopecky fout in haar voorbereiding toe? "Ik voel een verschil"

Lotte Kopecky is niet de topfavoriete voor de Ronde van Vlaanderen, dat zegt ze ook zelf. Daarvoor kijkt de wereldkampioene onder meer naar haar voorbereiding.

Met slechts drie koersdagen in de benen en zonder overwinning. Voor Lotte Kopecky is het een heel atypische aanloop naar Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioene zit dan ook met wat twijfels voor Vlaanderens Mooiste.

Het is wel een bewuste keuze geweest van Kopecky om later aan het seizoen te beginnen. Ze wil binnen drie weken namelijk ook scoren in Luik-Bastenaken-Luik, maar dat is niet ideaal voor de Ronde van Vlaanderen.

Nam Kopecky te veel rust deze winter?

"Ik kan mezelf echt wel klaarstomen voor een competitieperiode", zegt Kopecky bij WielerFlits. De voorbije jaren voelde Kopecky zich dan ook vaak heel goed als ze in het voorjaar veel had gekoerst, dan even wat rust nam en daarna weer naar de volgende koersen toe werkte.

"Misschien zat er nu net iets te veel tijd tussen mijn laatste koers in 2024 en Milaan-Sanremo", beseft Kopecky nu echter. Op 13 oktober reed ze haar laatste wegkoers van 2024, Milaan-Sanremo op 22 maart. Iets meer dan vijf maanden dus.

"Maar goed, het voorjaar is nog drie weken. Er komen nog heel veel wedstrijden, dus ik maak me geen zorgen. Maar ik voel het verschil met vorig jaar wel", besluit Kopecky nog. Afwachten of het zal volstaan voor een derde zege in de Ronde van Vlaanderen dit jaar.