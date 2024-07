Remco Evenepoel heeft wat te zeggen over de missie van Yves Lampaert in de Tour de France

Eén van de mannen aan de zijde van Remco Evenepoel is Yves Lampaert. Die heeft een missie in de Tour die misschien onderschat maar niet onbelangrijk is.

Remco Evenepoel heeft zijn bevindingen gegeven over de zestiende Tourrit en zag de snelheid eigenlijk steeds achteruit gaan. "Er stond sterke wind in het begin van de etappe. Die verzwakte dan naarmate de kilometers vorderden. Op het einde was het bijna een rustdag." Tot de finale kwam, want dan veranderde het compleet.

"Ik bleef bij Yves Lampaert, die zijn missie perfect vervulde door mij vooraan het peloton te positioneren en me veilig en uit de problemen te houden. Dit was de job die gedaan moest worden." Daar heeft Lampi complimenten voor gekregen. "Morgen en overmorgen zijn het dagen voor de vlucht, dan zal het voor ons kalmer zijn."

Evenepoel kijkt naar concurrenten

Evenepoel weet wat hem op het einde van deze Tour de France nog te doen staat. "Dan zal mijn prioriteit zijn om de kijken naar de renners die achter mij staan in het algemeen klassement om zo mijn plaats op het podium te behouden. Maar ik heb een mooie marge ten opzichte van hen", beseft de witte trui ook wel degelijk.

Dat zal meer dan waarschijnlijk ook zijn aanpak bepalen. "Ik denk dus dat ik meer defensief ga rijden en dan zullen we zien of er nog iets anders mogelijk is." Alles om die derde plaats vast te houden. Voor Evenepoel zou het geen probleem zijn als het huidige klassement ook de eindstand is, met dezelfde tijden en dezelfde posities.

Podiumplek nabij voor Evenepoel

Dat kan natuurlijk niet helemaal. "Van mij mag de Tour vandaag al stoppen", knikt Evenepoel. Dat zou immers betekenen dat hij het podium heeft gehaald.