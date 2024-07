Evenepoel deelt tik uit aan Vingegaard in de Tour, maar blijft met gemengde gevoelens achter

Remco Evenepoel heeft wat seconden teruggepakt op Jonas Vingegaard, maar vooral een mentaal tikje uitgedeeld. Is de tweede plaats dan toch nog mogelijk?

De voorbije twee weken zagen we vooral een verdedigende Remco Evenepoel. Hij keek op zijn wattagemeter bij aanvallen van Pogacar en Vingegaard en ging niet over zijn limiet. Nu pakt hij het toch wat anders aan.

Evenepoel ging bij de aanval van Pogacar op de voorlaatste klim over Vingegaard, maar kon niet aansluiten bij de gele trui. Alles kwam weer samen in de afdaling, maar op de slotklim versnelde Evenepoel opnieuw.

Gemengde gevoelens bij Evenepoel

Het leverde hem 10 seconden op ten opzichte van Pogacar en 12 seconden op Vingegaard. De achterstand van Evenepoel op Vingegaard bedraagt nu nog 1'58". De tweede plaats is dus nog mogelijk.

"Misschien had ik het iets agressiever moeten doen, maar het is allemaal nieuw voor mij. Ik durf nog niet echt all in te gaan op zo’n aankomst bergop van iets meer dan drie kilometer", zei Evenepoel achteraf bij Sporza.

Gaat Evenepoel Vingegaard nog bestoken in de Alpen? "Dat zal afhangen van de situatie. Misschien liggen er kansen doordat ik vijf minuten achter Tadej sta. Maar we moeten vooral bij ons plan blijven: podium en wit."