José De Cauwer uit kritiek op de Olympische Spelen: "Sorry hé, dat klopt gewoon niet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Over iets meer dan twee weken staat in Parijs de olympische wegrit op het programma. Het peloton zal daar wel opvallend klein en ook kwalitatief wat minder zijn.

In tegenstelling tot drie jaar geleden in Tokio mogen de toplanden geen vijf renners maar slechts vier renners aan de start brengen van de olympische wegrit in Parijs. En zo zullen er maar zo'n 90 renners aan de start staan.

Daarbij heel wat topper met onder meer Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Mads Pedersen, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock, Oier Lazkano, Matteo Jorgenson en Brandon McNulty.

De Cauwer wil kwalitatief peloton op de Spelen

Maar er staan ook heel wat exoten aan de start met onder meer renners uit Mongolië, Iran, Panama, China, Hong Kong, Costa Rica en Thailand. Allemaal renners waarvan verwacht wordt dat ze snel zullen moeten lossen uit het peloton.

"Renners die er eigenlijk niet thuishoren", zei José De Cauwer bij Sporza. "Als je bijvoorbeeld 30 minuten een bepaald vermogen niet kan trappen, dan sorry hé. De gedachte van iedereen ter wereld de kans te geven is mooi, maar in andere sporten hanteert men wel bepaalde normen"

"Een kwaliteitslabel en dat is er in het wielrennen niet. Dat klopt gewoon niet. Er zijn hele goede renners die nooit de kans krijgen om ooit aan de Spelen deel te nemen omdat ze toevallig in een land geboren zijn met veel goede renners."