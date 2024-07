Nathan Van Hooydonck doet opmerkelijke vaststelling bij Tadej Pogacar: "Het is hetzelfde bij Mathieu van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel hebben wel één en ander gemeen. Nathan Van Hooydonck komt ook tot die vaststelling.

Terwijl op al de rest sleet zit, lijkt er maar geen einde te komen aan de energie en de gulzigheid van Tadej Pogacar in de Tour de France. In Vive le Vélo staan ze stil bij het feit dat hij zijn topvorm lang weet te rekken. Hij presteert al sinds de Strade Bianche begin maart. Overal waar hij aan de start komt, koerst hij ook om te winnen.

Nathan Van Hooydonck werpt op dat het nu ook niet is dat hij elke dag aan de start van een wielerwedstrijd staat. Sinds de Strade heeft hij nog Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik gereden, in combinatie met rittenkoersen als de Ronde van de Catalonië en de Giro. Nu komt de Tour de France daar ook nog bij.

Pieken à la Van der Poel

"Het is hetzelfde als bij Mathieu van der Poel", zegt Nathan Van Hooydonck. Waar hij mee bedoelt dat zulke kleppers pieken richting hun wedstrijden en een beperkt aantal koersdagen afwerken. "Vroeger was het zo dat elke koersdag telde." Dat is het wielrennen van het verleden, nu wordt veel meer met hoogtestages gewerkt.

Wat dan weer effect heeft op de wedstrijden die gereden (kunnen) worden. "Zo zit het programma van die toppers nu gewoon in mekaar", besluit de oud-renner. In elk geval zit de verdeling tussen wedstrijden, stages en rust wel erg goed bij Tadej Pogacar. De Sloveense alleskunner is op weg naar een historische dubbel Giro-Tour.

Pogacar bijna niet te kloppen

Ook na de Tour zal hij alle rittenkoersen waarin hij in 2024 aan de start stond gewonnen hebben. De enige eendagskoers waar hij aan deelnam en die hij niet won was Milaan-Sanremo.