Halen Evenepoel, Van Aert en Van der Poel opgelucht adem? "Daar is Pogacar niet mee bezig"

Niemand in de Tour de France die Tadej Pogacar ook maar iets in de weg kon leggen. De Sloveen mocht al vijf keer zegevieren en pakt ook straks nog de eindzege.

Met een voorsprong van meer dan vjif minuten op Jonas Vingegaard is Tadej Pogacar nu al zeker van zijn derde eindzege in de Tour. Na twee keer een tweede plaats op rij, wordt het voor Pogacar zijn eerste zege in de Tour sinds 2021.

Dat brengt zijn totaal dit jaar al op 20 zeges, Tim Merlier is de enige die dit jaar ook in de dubbele cijfers zit met 12 overwinningen. Er lijkt dit jaar geen maat te staan op Pogacar. Bijna overal waar hij start, wint hij.

Olympische Spelen geen hoofddoel voor Pogacar

Van der Poel, Van Aert en Evenepoel vreesden wellicht al het ergste wat de olympische wegrit in Parijs betrof. Ook daar vindt Pogacar een parcours waar hij kan toeslaan met 2800 hoogtemeters op 275 kilometer.

Al lijkt Pogacar na de dubbel Giro-Tour geen doel gemaakt te hebben van de olympische wegrit in Parijs. "Daar is Tadej niet meteen mee bezig", zei zijn Belgische ploegmaat Tim Wellens bij Vive le Vélo.

"Wel met het wereldkampioenschap in Zürich. Daar focust hij meer op", stelde Wellens. In Zürich is het parcours met 4300 hoogtemeters op 275 kilometer nog wat meer op maat van klimmers zoals Pogacar.