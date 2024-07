Sven Vanthourenhout laat dan toch grote ambitie blijken voor tijdrit: "Dat zou een teleurstelling zijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het parcours van de Olympische tijdrit lijkt helemaal op maat te zijn van Remco Evenepoel. Al had die misschien nog op iets meer hoogtemeters gehoopt om het verschil te maken tegen zijn twee grootste concurrenten.

Bondscoach Sven Vanthourenhout wil de druk in ieder geval meer dan afhouden. "Ik heb het al eerder uitgesproken: voor mij zijn de topfavorieten Tarling en Ganna", bleef hij ook in Het Laatste Nieuws zeer duidelijk.

"Dat heeft niets te maken met de favorietenrol te willen doorschuiven of geen vertrouwen te hebben in onze renners. Het is vooral omwille van het feit dat zij er voor gekozen hebben om zich optimaal voor te bereiden op deze discipline, voor dit evenement."

Toch wil hij met Evenepoel en/of van Aert wel prijzen pakken, te beginnen in de tijdrit. "Kampioenschappen durven al wel eens een verrassing baren. Óf een topper haalt net niet zijn normale niveau, óf een outsider stijgt boven zichzelf uit."

Geen medaille = teleurstelling

"Maar goed, met dit potentieel aan renners móeten we gewoon een medaille ambiëren. Het tegendeel zou flauw zijn. En getuigen van weinig vertrouwen en geloof in onze atleten. Goud, zilver of brons, met andere woorden."

"Minstens één keer raak. Zo niet...? Ja, zou dat een tegenvallend resultaat zijn", aldus nog Vanthourenhout. Waardoor er toch een beetje druk op de ketel wordt gezet uiteindelijk - al is het gezien de resultaten van de voorbije jaren niet meer dan normaal.