Ze kregen niet alleen een medaille: dit zit er in het mysterieuze doosje van Evenepoel en Van Aert

Tijdens de podiumceremonie van gelijk welke sport of discipline krijgen de atleten niet alleen hun medaille, maar ook een doosje. Ook Remco Evenepoel en Wout van Aert kregen er ééntje na de olympische tijdrit.

In dat doosje zit de officiële poster van de Olympische Spelen in Parijs, gemaakt door de Franse kunstenaar Ugo Gattoni. Hij zou naar verluidt zo'n 2.000 uur gespendeerd hebben om de poster te maken.

Op de poster zijn alle bekende monumenten van Parijs te zien. De Eiffeltoren, Arc de Triomphe, de Seine en de Pont Alexandre-III. Aan die laatste zal Evenepoel goede herinneringen blijven houden, op die brug lag de aankomst van de tijdrit.

Van Aert en Evenepoel nemen niet alleen een poster mee naar huis, maar ook een stukje van de Eifeltoren zelf. In hun gouden en bronzen medaille zit namelijk 18 gram van de beroemde toren.

In totaal zullen in alle 5084 medailles zo'n 94 kilogram van de Eiffeltoren zitten. Het gaat om stukken ijzer die werden gewonnen uit verschillende renovaties van de Eiffeltoren.

