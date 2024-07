Alweer niet bij de Deense ploeg: landgenoot komt met duidelijke oproep voor Vingegaard

Jonas Vingegaard zal er tijdens de olympische wegrit in Parijs niet bij zijn. De Denen hopen alvast dat hij op het WK in Zürich wel aanwezig zal zijn.

In zijn carrière heeft Jonas Vingegaard bijna uitsluitend zijn focus gelegd op rittenkoersen. De laatste keer dat de Deen nog eens een eendagskoers reed dateert al van 2022, toen hij deelnam aan de Ronde van Lombardije.

Dat Vingegaard zich specialiseerde in rittenkoersen is ook niet helemaal onlogisch. Van zijn 35 profzeges behaalde de Deen er slechts één in een eendagskoers, namelijk de Drôme Classic in 2022.

Ook grote kampioenschappen liet Vingegaard de voorbije jaren telkens aan zich voorbij gaan. De Deen reed in zijn profcarrière nog nooit een WK, EK of olympische wegrit. Het WK U23 in 2018 is zijn enige kampioenschap.

Vingegaard op WK in Zürich?

Of Vingegaard er eind september in Zürich zal bij zijn, is nog niet zeker. Het parcours van 275 kilometer en 4300 moet hem alleszins liggen. Zijn landgenoot Mattias Skjelmose hoopt alleszins dat Vingegaard erbij zal zijn.

"Ik denk dat het de medaillekansen van Denemarken veel groter kan maken als we er allebei bij zijn. En dan wil ik gewoon heel graag met Jonas in een team rijden", zegt Skjelmose bij Ekstra Bladet.

"Als we in de laatste ronde nog samen zijn, heb ik er geen probleem mee om me voor hem op te offeren. Als dat het geval is, heeft Denemarken de meeste medaillekansen, maar ik vind het zonde om met maar één kopman te starten."