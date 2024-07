De sleutel achter de bronzen medaille van Wout van Aert? "In het grootste geheim"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert pakte tijdens de olympische tijdrit uit met twee volle wielen. Dat gebeurde niet zomaar, want er gingen bijzonder veel testen aan vooraf.

Als enige reed Wout van Aert de olympische tijdrit met twee volle wielen. Het regende dan wel pijpenstelen in Parijs, maar van wind was amper of geen sprake. En dus kon Van Aert met twee volle wielen rijden.

Hij pakte uiteindelijk met twee seconden verschil de bronzen medaille, dus het kan wel een impact gehad hebben. Er zijn dan ook bijzonder veel testen gebeurd voordat Van Aert effectief met zijn twee volle wielen startte.

Testen op piste in Zolder

Dat gebeurde op de nieuwe wielerpiste in Zolder, die Belgian Cycling afgelopen winter afhuurde. "Hier gebeuren uiteraard constant testen, maar die spelen zich af in het grootste geheim", zegt Marc Wauters, Cycling Manager van het circuit in Zolder, bij Het Nieuwsblad.

Van Aert werd, net als bij Evenepoel en Kopecky, een pop gemaakt om de kledij perfect op maat en zo aerodynamisch mogelijk te maken. Ook dat werd uitvoerig getest op de wielerpiste van Zolder.

"Tegenwoordig wordt elke wijziging aan de fietsen, houding, pakken en helmen minutieus getest, onder andere bij ons op de piste in Zolder. En dat pakte voor Van Aert goed uit met een bronzen medaille", zegt Wauters nog.