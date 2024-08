Niets is hem te gek, maar dit is echt wel een dubbelganger: opvallend verhaal rond Van der Poel gaat eigen leven leiden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De figuur Mathieu van der Poel zorgt zelfs voor wat gekke theorieën. Al is het eerder een sarcastische vraag over Van der Poel die de ronde doet op sociale media.

Mathieu van der Poel zet op de Olympische Spelen alles op de wegrit en laat dus het mountainbiken links liggen. Heel even zou je gedacht hebben dat Van der Poel toch echt nog in een andere olympische discipline actief is. De Sloveense X-gebruiker Laura kon haar ogen niet geloven toen ze bepaalde beelden uit Parijs te zien kreeg.

"Wacht eens even... Ben ik nu aan het hallucineren of is Mathieu van der Poel mee aan het doen aan de triatlon?" Deze boodschap, samen met enkele beelden van de triatlon, deelde ze op X. Ze had haar blik laten vallen op de Nederlandse triatleet Mitch Kolkman. Het moet gezegd: die heeft wel echt veel weg van Van der Poel.

Look-a-like van Van der Poel

De man bij wie op zijn armen nummer 6 stond geschreven droeg een gelijkaardige bril als Van der Poel en had op sommige momenten ook gelaatsuitdrukkingen die als twee druppels water lijken op die van Mathieu. Het was toch een look-a-like in dit geval, de echte Van der Poel spaart zijn krachten om er zaterdag mee te kunnen uitpakken.

Het verhaal ging wel een eigen leven leiden op sociale media. Het bereikte ook Thijs Zonneveld, die op zijn eigen X-pagina erkende dat Kolkman wel erg veel op Van der Poel lijkt. Ook de reacties onder zijn post spreken boekdelen. "Even een rustige training in de triatlon", is één van de ironische boodschappen.

Van der Poel wil schitteren in wegrit

Kolkman beëindigde de triatlon overigens als 26ste. Van der Poel zal natuurlijk hopen om veel beter te doen in de olympische wegrit.