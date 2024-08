Karl Vannieuwkerke reageert nog eens duidelijk op controversieel commentaar van olympische tijdrit

Karl Vannieuwkerke kreeg na de olympische tijdrit heel wat kritiek op zijn uitbundige commentaar. Daar kwam hij tijdens de wegrit nog eens op terug.

De Belgen deden het bijzonder goed tijdens de olympische tijdrit. Remco Evenepoel pakte goud, Wout van Aert brons. Commentator Karl Vannieuwkerke ging volledig uit zijn dak, volgens sommigen zelf te hard.

Op sociale media kreeg hij bijzonder veel kritiek, maar daar was Vannieuwkerke het niet mee eens. Hij zelf vond dat de overgrote meerderheid positief was. "Sport is emotie, dus bij zo’n overwinning mag een commentator zich eens laten gaan", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Vannieuwkerke over zijn commentaar

Tijdens de uitzending van de olympische wegrit kwam Vannieuwkerke nog eens op terug, want op de slotklim van Montmartre hadden Belgen namelijk 'José is van ons en Karl blijf rustig' op het wegdek geschilderd.

"Het was terecht, volledig terecht", zei Vannieuwkerke over zijn commentaar bij VRT1. "Het gebeurt niet vaak dat we dit soort momenten meemaken. Het was uitzonderlijk en deze week is nog maar eens bewezen hoe moeilijk het is om een medaille te pakken."

"Als je als land dan twee medailles pakt in een en dezelfde discipline, dan mag je toch al eens uit de stevig bol gaan", besloot Vannieuwkerke nog.