Wout van Aert kijkt eerst bedenkelijk na opmerking van Remco Evenepoel, maar keert dan toch nog zijn kar

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn weer aan zet in 'Parijs 2024'. Ze hoeven daarom nog niet overal dezelfde mening over te hebben.

In aanloop naar de olympische wegrit hebben ze met de pers samengezeten en in Het Laatste Nieuws gaat het onder andere over de Montmartre-klim. "Iedereen weet dat het daar kan gebeuren, dus positionering wordt heel belangrijk", zegt Remco Evenepoel. De olympische tijdritkampioen probeert het met iets te vergelijken.

"De uitloper op kasseien is... euh... Kwaremont-achtig." Op het moment dat hij dat zegt, kijkt Wout van Aert heel bedenkelijk. Evenepoel heeft het meteen door. "Niet? Heeft hij er niet wat van weg, Wout? Allez, tot zover mijn Ronde van Vlaanderen-ervaring. 't Zal dus nog niet voor volgend jaar zijn", rondt Evenepoel af met een kwinkslag.

Evenepoel in de Ronde in 2025

Het is natuurlijk een verwijzing naar het feit dat Patrick Lefevere al heeft laten verstaan dat Evenepoel volgend jaar zou meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Goed, wat heeft Wout van Aert dan zelf te zeggen over de Montmartre. "Die valt toch zwaarder uit dan ik had gedacht", is hij op zijn hoede voor dat moment in de race.

Voor steile beklimmingen moet in de omgeving van Parijs niet gevreesd worden, maar dat betekent niet dat het geen lastige koers kan worden. "Ook hier: geen hoge stijgingspercentages, maar hij blijft op de top wel lang doorlopen. In die zin snap ik Remco's vergelijking met de Kwaremont wel", gaat Van Aert alsnog overstag.

Montmartre belangrijk punt voor Wout en Remco

Wie het gelijk ook aan zijn kant heeft, het is vooral te hopen dat hun benen in orde zijn en ze dat op die Montmartre kunnen laten zien. Waar Wout en Remco het wel over eens zijn, is dat het een belangrijk punt in de wedstrijd kan zijn.