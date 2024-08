Na tweede plaats in de Tour: Jonas Vingegaard maakt verrassende keuze en is uit op revanche

Zo'n twee weken na zijn tweede plaats in de Tour komt Jonas Vingegaard terug in competitie. De Deen komt nog eens aan de start van een eendagswedstrijd en hangt er meteen een rittenkoers aan vast.

Zaterdag komt Jonas Vingegaard aan de start van de Clasica San Sebastian. In 2021 was zijn enige deelname aan de eendagswedstrijd in het Baskenland, de Deen werd er toen knap zevende op iets meer dan een minuut van winnaar Powless.

Twee weken geleden werd Vingegaard tweede in de Tour, de Deen heeft er opnieuw zin in. "Na de Tour was ik heel moe. Vijf dagen heb ik niets gedaan. Met opgeladen batterijen heb ik daarna de trainingen hervat. Dat ging goed. Ik voel me opnieuw fris en ben klaar voor wedstrijden."

Dat Vingegaard aan de start staat van een eendagswedstrijd is opvallend, want de Deen reed dit jaar en in 2023 enkel maar rittenkoersen. De Ronde van Lombardije in oktober 2022 is dan ook zijn laatste eensdagswedstrijd.

Vingegaard ook in Ronde van Polen

Zaterdag staat Vingegaard dus in het Baskenland aan de start, maandag zal de Deen ook aan de de Ronde van Polen beginnen. In 2019 boekte Vingegaard daar zijn eerste ritzege in de WorldTour, maar verloor de leiderstrui nog op de laatste dag.

"Helaas kon ik de trui niet redden en net daarom heb ik het gevoel dat ik in Polen nog iets te bewijzen heb. Ik ga voor de eindzege al wil ik de concurrentie zeker niet onderschatten", stelt Vingegaard nog.