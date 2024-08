Déjà vu: Remco Evenepoel mag zich opmaken voor een nieuw groots moment op de Grote Markt in Brussel

Remco Evenepoel die door een massa volk geëerd wordt op de Grote Markt in Brussel: wanneer hebben we dat nog gezien? In 2022, natuurlijk.

Het was in dit jaar dat Evenepoel de Vuelta won en daarna ook nog eens kampioen werd op de weg in het Australische Wollongong. Het sowieso al wielergekke België stond bol van het enthousiasme. Zodanig zelfs dat de Grote Markt in Brussel volledig volliep om zijn nieuwe wielerheld helemaal op het schild te hijsen.

Twee jaar later kunnen het wel eens vergelijkbare taferelen worden. Belga meldt dat Team Belgium maandag gehuldigd zal worden op de Brusselse Grote Markt. Dan gaat het over de Belgische olympiërs die in Parijs succes boekten. Het BOIC heeft het nieuws over het huldigingsmoment en het bijhorende programma bekendgemaakt.

Evenepoel heeft toegezegd

Het is dan ook de vraag welke medaillewinnaars allemaal aanwezig zullen zijn. Remco Evenepoel heeft reeds toegezegd. Hij heeft wel zin in een feestje zoals in 2022. Door de aanwezigheid van Fabio van den Bossche zal hij sowieso door een wielrenner vergezeld worden. Ook judoka Gabriella Willems is zeker van de partij.

Average Rob en Omdat Het Kan zullen het publiek opwarmen vanaf 16u30. Evenepoel kent hen goed: ze zorgden ook voor de muzikale begeleiding op de afterparty na Remco's zege in de olympische wegrit. Tussen 17u en 18u is er de huldiging op het balkon van het stadhuis, waarna de atleten de fans zullen groeten in de fanzone.

Andere dress code bij fans Evenepoel

DJ Henri PFR mag het feestje compleet maken vanaf 18u. Voor Evenepoel zal er al wel minstens één verschil zijn met 2022. Toen was de dress code voor de supporters rood, als verwijzing naar zijn Vuelta-zege. Het zou ons niet verbazen moesten er nu meer gouden tinten te bespeuren zijn bij de fans van Remco.