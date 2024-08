Thomas De Gendt zet alles op alles voor laatste doel: "Iedereen dacht dat het een mopje was"

Thomas De Gendt is aan zijn laatste maanden bezig bij Lotto Dstny. Hij wil er nog alles uithalen en haalt het onderste uit de kan om in de Vuelta nog een rit te winnen.

Daarmee zou De Gendt zijn totaal op zes brengen in de grote rondes. Hij won al twee ritten in de Tour (2016 en 2019), twee in de Giro (2012 en 2022) en één in de Vuelta (2017). In de Vuelta heeft hij dus nog één kans.

Om in de best mogelijke vorm aan de start te staan, is De Gendt aan een voor hem atypisch dieet bezig. Het begon voor het BK toen er in de WhatsApp-groep gevraagd werd welke renners bicarbonaat wilden, een middel tegen de verzuring.

"Thomas reageerde dat hij bicarbonaat wou. Maar iedereen dacht dat het een mopje was", zegt ploegdiëtiste Lara Van Genechten bij Sporza. De Gendt maakt vaak grapjes over rennersdiëten, maar deze keer was hij wel serieus.

De Gendt volgt strikt dieet voor de Vuelta

"Waar is mijn bicarbonaat?", vroeg De Gendt zich af toen er voor hem geen bicarbonaat was klaargemaakt. "Vanaf nu wil ik 3 maanden lang alles doen op vlak van voeding, want in de Vuelta wil ik nog een laatste keer op mijn beste niveau rijden", zei De Gendt nog.

Die drie maanden is voor De Gendt mentaal haalbaar om zich aan een strikt dieet te houden. Hetgeen De Gendt voorheen at, was al ‘best oké’ volgens Van Genechten. "Maar de hoeveelheden moesten anders en hij moest er ook structuur in krijgen."