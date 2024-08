Na opgave in de Tour een nieuwe teleurstelling: toptalent Juan Ayuso (21) bevestigt domper

Toptalent Juan Ayuso (21) zal dan toch niet aan de start van de Vuelta komen. Dat heeft het Spaanse toptalent nu zelf bevestigd.

Halfweg de Tour moet Juan Ayuso de Tour verlaten door een coronabesmetting. De Spanjaard had al geen te beste indruk gemaakt in dienst voor zijn kopman Tadej Pogacar en bij zijn opgave werd duidelijk waarom.

"Na de Tour gingen mijn gedachten meteen naar de Vuelta, die me nauw aan het hart ligt", zegt Ayuso aan de Spaanse krant AS. In 2022 werd Ayuso op zijn 19de derde bij zijn debuut, vorig jaar werd hij vierde.

Geen Vuelta voor Ayuso

"Maar in de weken na de Tour heb ik nooit meer mijn hoogste niveau gehaald. Toen we zagen dat ik me niet top voelde op training, hebben we ons meteen op het oorspronkelijke plan gefocust: naar de Olympische Spelen gaan en nadien me voorbereiden op de Canadese koersen in september."

In de laatste maanden van het seizoen wil Ayuso nog iets laten zien. "Na veel maanden van voorbereiding ben ik in één moment alles waar ik voor had gewerkt kwijtgeraakt", zegt Ayuso over zijn opgave in de Tour.

"Maar je moet het accepteren en gewoon doorgaan. Ik heb het gevoel dat ik nog niet alles heb laten zien in de Tour", stelt de Spanjaard. De GP Quebec (13 september) en de GP Montréal (15 september) worden zijn volgende koersen.