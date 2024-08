Jonas Vingegaard reageert op het feit dat hij de tanden stuk moet bijten op Tim Wellens

Het is niet omdat het niet vaak gebeurt dat het niet kan. Jonas Vingegaard heeft voor Tim Wellens de duimen moeten leggen in de tijdrit in de Ronde van Polen.

Nochtans was het op een bergachtig terrein 15 kilometer knallen. Het parcours leek perfect voor Jonas Vingegaard, maar de Deen deed er toch 9 seconden langer over dan Wellens om de tijdrit af te leggen. "Het was een heel zware tijdrit. Uiteraard wilde ik voor de winst gaan", reageert een eerlijke Vingegaard op de Visma-site.

"Het is jammer dat ik daar net naast grijp, maar ik denk dat ik tevreden kan zijn met mijn geleverde inspanning." De Scandinaviër legt de nederlaag ten opzichte van Wellens naast zich neer en kijkt naar het klassement. Dat is de ronderenner in hem. "Ik ben heel blij met het feit dat ik nu aan de leiding sta in het klassement."

Vingegaard nog niet zegezeker

Het spreekt voor zich dat hij daar nu het eerstvolgende doel van gaat maken, nadat hij in de Tour de France zijn meerdere moest erkennen in Pogacar. "Hopelijk kan ik de trui tot aan het eind van deze Ronde van Polen behouden. Er komen nog enkele zware dagen aan." Vingegaard verkoopt het vel van de beer dus zeker nog niet.

Vingegaard verklaart ook dat de etappes van morgen en zaterdag volgens hem de meest uitdagende ritten zullen zijn. Het is dus op deze dagen dat hij de concurrentie weerwerk zal moeten bieden. "De verschillen in het algemeen klassement zijn nog niet zo groot, dus we mogen veel aanvallen verwachten", is hij op zijn hoede.

Vingegaard op zoek naar opsteker

Een eindzege in Polen zou alvast een opsteker zijn om die lange lastige periode na zijn val in de Ronde van het Baskenland helemaal achter zich te laten.