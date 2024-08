Trainer Paul Van den Bosch houdt zich niet in over exploten van zijn poulain Thibau Nys

Thibau Nys (21) is aan een bijzonder straf seizoen bezig, met al acht zeges. Ook zijn trainer Paul Van den Bosch is onder de indruk.

Met de Ronde van Polen is Thibau Nys aan zijn vijfde rittenkoers van het seizoen bezig. Eerder reed hij ook al in Romandië, Hongarije, Noorwegen en Zwitserland. In alle vijf die rittenkoers wist Nys minstens één keer te winnen.

Zijn teller staat nu al op acht zeges in 2024 en op tien profoverwinningen in totaal. Bij Nys zelf is er ook ongeloof over wat hij allemaal laat zien, ook zijn trainer Paul Van den Bosch is onder de indruk van zijn poulain.

Van den Bosch over progressie Nys

"We wisten al wel dat hij mooie vermogenswaardes kon trappen op training, maar dit doen op je 21e? Dit is veel beter dan mijn verwachtingen", geeft Van den Bosch toe bij Sporza. Er waren signalen, maar dat hij het zo goed zou doen, dat niet.

"Dit is niet één, wel drie stappen vooruit", stelt Van den Bosch. "Als je ziet welke renners hij allemaal klopt: Majka, Vingegaard, Mohoric..." Allemaal grote namen die al veel bewezen hebben in het wielrennen.

En dat komt niet uit het niets. Nys had het parcours van de Ronde van Polen bestudeerd en intern de eerste en derde rit aangekruist. "Dan denken Sven en ik: 'Tja, we zullen het zien.' Maar hij maakt het dan toch waar."