Wout van Aert maakt nog eens zijn ambities voor de Vuelta duidelijk: "Daar hou ik wel van"

Wout van Aert begint zaterdag aan zijn eerste Vuelta in zijn carrière. Een rit winnen is zeker de ambitie voor Van Aert.

De Giro en de Vuelta stonden voor Wout van Aert voor het seizoen op de planning. De Giro kon hij door zijn zware valpartij niet rijden, aan de Vuelta kan Van Aert zaterdag wel beginnen. Voor Van Aert is het doel duidelijk.

"Ik zou graag een rit winnen in mijn eerste Vuelta. Hopelijk kunnen we van deze grote ronde een succes maken", zegt hij bij HLN. "Het is een superzwaar parcours. Er zijn veel lastige ritten en bijna geen pure sprintetappes, maar daar hou ik wel van."

Van Aert vond in de Tour zijn vorm terug, op de Spelen kon hij verrassen met een bronzen medaille in de tijdrit. "Deze zomer groei ik weer naar mijn beste niveau en ik ben heel hongerig om nog eens te winnen. Hopelijk heb ik meteen goede benen."

Van Aert houdt zich niet in tijdens de Vuelta

De voorbereiding op de Vuelta was wel niet de beste voor Van Aert. Met de Tour en daarna nog de Spelen was er voor Van Aert weinig tijd. Mentaal had hij echter weinig problemen om zich voor te bereiden, omdat hij dit voorjaar weinig heeft gekoerst.

"Het is niet mijn plan om energie te sparen, met oog op het WK. Als ik me spaar, is dat voor ritten later in deze Vuelta. Ik ben hier voor resultaten en om Sepp te helpen. Het WK-parcours is dit jaar heel zwaar en ik zal slechts een kleine kans hebben. Daarom focus ik liever op deze Vuelta."