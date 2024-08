Na tweede plaats Vollering in de Tour: Zonneveld ziet dat er meer aan de hand is bij SD Worx-Protime

Demi Vollering verloor de Tour de France Femmes met amper vier seconden. Volgens Thijs Zonneveld treft vooral haar ploeg SD Worx-Protime schuld.

In de vijfde etappe ging het mis voor Demi Vollering. Ze werd onderuit gereden door haar eigen ploeggenote Lorena Wiebes, die zelf weer snel op haar fiets sprong om naar de achtste plaats te sprinten.

Wiebes zei achteraf dat ze 'iets geels' op de grond zag liggen. "Ze zei het alsof het een banaan was, of Spongebob Squarepants, die daar op het asfalt lag", zegt Thijs Zonneveld bij Algemeen Dagblad. "Het kwam niet in haar op om te stoppen of te wachten."

Zonneveld hard voor ploegleiding SD Worx-Protime

Ook de ploegleiding van SD Worx-Protime deed weinig, ze lieten enkel Bredewold wachten. "Het was bepaald niet voor het eerst dit jaar dat Vollering er vrijwel alleen voor stond", gaat Zonneveld verder.

Dat Vollering eind dit jaar vertrek, wordt haar niet in dank afgenomen. En in de media moest ze vernemen dat haar trainer Anna van der Breggen volgend jaar een van haar grootste concurrenten zal worden.

"Je ziet het terug in de koers. Keer op keer. Ze wedden bij SD Worx op meerdere paarden - en het liefst op de paarden die volgend jaar nog in hun eigen stal staan. Al was het maar omdat de ploegleiding niet vol voor haar koos in die beruchte vijfde etappe. Dag geel, dag Tour. En dat voor een achtste plek van Lorena Wiebes. Foutje, bedankt."