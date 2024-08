Thibau Nys heeft duidelijke boodschap voor bondscoach Vanthourenhout over het WK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is aan een uitstekend seizoen op de weg bezig en hij lijkt een bijzonder goede vorm te pakken te hebben. Al zit zijn wegseizoen er wel bijna op.

Met drie overwinningen in de Ronde van Polen zit Thibau Nys dit jaar al aan negen overwinningen. Samen met Jonas Vingegaard derde staat in de internationale zegestand, na Tadej Pogacar (21) en Tim Merlier (13).

In elke rittenkoers waar Nys dit jaar aan de start kwam, won hij een etappe. In Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen. Telkens was het prijs op een oplopende aankomst, waar Nys nu al tot de wereldtop mag gerekend worden.

Nys niet op WK in Zürich

Toch zit zijn wegseizoen er bijna op. Komende zondag staan Nys aan de start van de Bretagne Classic, daarna gaat zijn focus opnieuw naar het veldrijden. Daar wil hij beter doen dan vorig seizoen, toen hij drie keer won.

Het WK in Zürich behoort dus niet tot de plannen van Thibau Nys. "Ik ben daar niet mee bezig", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. "Het is niet aan mij om te beslissen over een WK-selectie, maar ik zou het honderd procent begrijpen als de bondscoach straks andere mannen meeneemt."

Het parcours in Zwitserland is ook bijzonder zwaar. Met 273,9 kilometer en 4300 kilometer lijkt het WK wat op Luik-Bastenaken-Luik. Voor Nys nog van een ander niveau dan de ritten die hij dit jaar won.